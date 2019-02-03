Объекты ЖКХ Кузбасса справляются с аномальными морозами

СЕГОДНЯ 08:29 2019-02-03T08:30:31+03:00

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Кемеровская область продолжает находиться под натиском аномальных морозов. С начала февраля все коммунальщики и энергетики региона работают в режиме повышенной готовности.

Как рассказали в информационно-диспетчерском центре ЖКХ Кузбасса, в самую холодную ночь, которая была в регионе 2 февраля, аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения зафиксировано не было. Несмотря на это расслабляться еще рано. Аномальный холод, пришедший в Кузбасс с Арктики, задержится на несколько дней.

Так, минувшая ночь в регионе также оказалась аномально холодной. Местами столбики термометров опустились до -43 градусов и больше. Днем в воскресенье ожидается переменная облачность, по югу региона пройдет умеренный снег. Температура воздуха по области составит -23,-28 градусов, по северу столбики термометров опустятся до -33.

В Кемерове также ожидается переменная облачность, день пройдет преимущественно без осадков. Температура воздуха будет в пределах -26,-28 градусов Цельсия. Слабый ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU