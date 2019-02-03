2019-02-03T08:30:31+03:00
Общество

Объекты ЖКХ Кузбасса справляются с аномальными морозами

Аварийных ситуаций не зафиксировано
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Аварий на объектах ЖКХ Кузбасса в период аномальных морозов не зафиксированоАварий на объектах ЖКХ Кузбасса в период аномальных морозов не зафиксированоФото: Екатерина БОРМОТОВА
Изменить размер текста:

Кемеровская область продолжает находиться под натиском аномальных морозов. С начала февраля все коммунальщики и энергетики региона работают в режиме повышенной готовности.

Как рассказали в информационно-диспетчерском центре ЖКХ Кузбасса, в самую холодную ночь, которая была в регионе 2 февраля, аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения зафиксировано не было. Несмотря на это расслабляться еще рано. Аномальный холод, пришедший в Кузбасс с Арктики, задержится на несколько дней.

Так, минувшая ночь в регионе также оказалась аномально холодной. Местами столбики термометров опустились до -43 градусов и больше. Днем в воскресенье ожидается переменная облачность, по югу региона пройдет умеренный снег. Температура воздуха по области составит -23,-28 градусов, по северу столбики термометров опустятся до -33.

В Кемерове также ожидается переменная облачность, день пройдет преимущественно без осадков. Температура воздуха будет в пределах -26,-28 градусов Цельсия. Слабый ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Шерегеше рабочего придавило вагоном
Кузбасский пенсионер передал знакомой карту с деньгами и пожалел
В Кемерове на пожаре в многоэтажке погиб одинокий мужчина
Хоккеист из Кузбасса в составе сборной России стал чемпионом мира
В кузбасском музее-заповеднике поселился вислобрюхий Пумба
Кузбассовец ударил соседа шилом и забрал его телевизор
Супруги из Кемерова пытались похитить флакон с дорогими духами
В Кузбассе разыскивают молодого мужчину невысокого роста
В «Томской Писанице» из-за морозов перенесли фестиваль «Дух приключений»
В Шерегеше на парковке отеля сгорели автомобили
В Кузбассе из-за морозов отменяют междугородние автобусы
Кузбассовец угнал у бывшего работодателя два автомобиля
Сурок из Кузбасса не проснулся в День сурка
Увидел жилет – остановись: Кузбассовцы на трассе подают сигналы бедствия
В Кемерове столкнулись маршрутка и автобус
До -52 градусов: Кузбассовцы пережили самую холодную ночь в этом году
Кузбассовец устроил друзьям праздник на краденые деньги
Кемеровский ДСК окажет помощь семьям погибших рабочих
27 пожарных тушили частный дом и гараж в Кемерове
В Кемерове вновь ввели режим «черного неба»
Уровень преступности в Кузбассе снизился на семь процентов
В Новокузнецке супруги обокрали квартиру своего собутыльника
Областной гериатрический центр заработал в Кемерове
Когда кузбассовцам ждать самую холодную ночь февраля
На кемеровском заводе погибли двое рабочих