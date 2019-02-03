В Кемерове на пожаре в многоэтажке погиб одинокий мужчина

СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-03T08:58:24+03:00

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В Кемерове в ночь на 3 февраля произошел пожар в многоквартирном доме. Хозяин квартиры, где находился очаг возгорания, погиб.

Видео с места ЧП появилось в социальных сетях. Пожар произошел на улице Советской в Кедровке. По словам очевидцев, ночью они почувствовали запах гари и вызвали пожарных. В квартире, где началось возгорание, проживал мужчина 1972 года рождения. По словам соседей, он погиб, задохнувшись продуктами горения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/689718" frameborder="0"></iframe> Пожар в многоэтажке на улице Советской.Автор: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

- Пьяный уснул с сигаретой, - рассказала в сетях соседка погибшего Татьяна.

Женщина добавила, что мужчина проживал в квартире один.

Обстоятельства произошедшего устанавливают компетентные органы. Точную причину смерти кемеровчанина определит экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU