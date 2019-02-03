В Кемерове на пожаре в многоэтажке погиб одинокий мужчина
В Кемерове в ночь на 3 февраля произошел пожар в многоквартирном доме. Хозяин квартиры, где находился очаг возгорания, погиб.
Видео с места ЧП появилось в социальных сетях. Пожар произошел на улице Советской в Кедровке. По словам очевидцев, ночью они почувствовали запах гари и вызвали пожарных. В квартире, где началось возгорание, проживал мужчина 1972 года рождения. По словам соседей, он погиб, задохнувшись продуктами горения.
Пожар в многоэтажке на улице Советской.Автор: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
- Пьяный уснул с сигаретой, - рассказала в сетях соседка погибшего Татьяна.
Женщина добавила, что мужчина проживал в квартире один.
Обстоятельства произошедшего устанавливают компетентные органы. Точную причину смерти кемеровчанина определит экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU