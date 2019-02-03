Кузбасский пенсионер передал знакомой карту с деньгами и пожалел
В Кузбассе пенсионер передал знакомой женщине банковскую карту с деньгами. Он попросил снять деньги, на которые собирался купить спиртное и продукты, однако женщина решила иначе.
В отделение полиции «Инское» обратился 63-летний мужчина. Он рассказал, что с его банковской карты пропали 40 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что к исчезновению средств причастна 38-летняя знакомая заявителя. Ее задержали. Женщина рассказала, что пенсионер сам передал ей карту и попросил снять все деньги. Впоследствии мужчина планировать купить на них спиртное и продукты.
- Однако злоумышленница потратила их на себя, рассчитывая, что знакомый не будет сообщать о произошедшем в полицию, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
Но ожидания женщины не оправдались. Она стала фигуранткой уголовного дела. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU