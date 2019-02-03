Кузбасский пенсионер передал знакомой карту с деньгами и пожалел

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-03T09:56:51+03:00

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В Кузбассе пенсионер передал знакомой женщине банковскую карту с деньгами. Он попросил снять деньги, на которые собирался купить спиртное и продукты, однако женщина решила иначе.

В отделение полиции «Инское» обратился 63-летний мужчина. Он рассказал, что с его банковской карты пропали 40 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что к исчезновению средств причастна 38-летняя знакомая заявителя. Ее задержали. Женщина рассказала, что пенсионер сам передал ей карту и попросил снять все деньги. Впоследствии мужчина планировать купить на них спиртное и продукты.

- Однако злоумышленница потратила их на себя, рассчитывая, что знакомый не будет сообщать о произошедшем в полицию, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Но ожидания женщины не оправдались. Она стала фигуранткой уголовного дела. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU