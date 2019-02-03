В Шерегеше рабочего придавило вагоном

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-03T10:16:55+03:00

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В Шерегеше на одном из горнорудных предприятий произошло ЧП. На рабочего упал вагон.

Инцидент произошел в субботу. В местную больницу привезли рабочего одного из горнорудных предприятий. У 47-летнего мужчины диагностировали закрытый перелом ребер и травматический шок.

Данные травмы мужчина получил на рабочем месте. Во время ремонта его придавило вагоном, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается следственная группа. Специалистам предстоит проверить соблюдение требований правил безопасности на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU