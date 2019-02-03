2019-02-03T10:16:55+03:00
Происшествия

В Шерегеше рабочего придавило вагоном

Мужчина находится в больнице
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
У мужчины диагностировали закрытый перелом реберУ мужчины диагностировали закрытый перелом реберФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В Шерегеше на одном из горнорудных предприятий произошло ЧП. На рабочего упал вагон.

Инцидент произошел в субботу. В местную больницу привезли рабочего одного из горнорудных предприятий. У 47-летнего мужчины диагностировали закрытый перелом ребер и травматический шок.

Данные травмы мужчина получил на рабочем месте. Во время ремонта его придавило вагоном, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается следственная группа. Специалистам предстоит проверить соблюдение требований правил безопасности на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасский пенсионер передал знакомой карту с деньгами и пожалел
В Кемерове на пожаре в многоэтажке погиб одинокий мужчина
Объекты ЖКХ Кузбасса справляются с аномальными морозами
Хоккеист из Кузбасса в составе сборной России стал чемпионом мира
В кузбасском музее-заповеднике поселился вислобрюхий Пумба
Кузбассовец ударил соседа шилом и забрал его телевизор
Супруги из Кемерова пытались похитить флакон с дорогими духами
В Кузбассе разыскивают молодого мужчину невысокого роста
В «Томской Писанице» из-за морозов перенесли фестиваль «Дух приключений»
В Шерегеше на парковке отеля сгорели автомобили
В Кузбассе из-за морозов отменяют междугородние автобусы
Кузбассовец угнал у бывшего работодателя два автомобиля
Сурок из Кузбасса не проснулся в День сурка
Увидел жилет – остановись: Кузбассовцы на трассе подают сигналы бедствия
В Кемерове столкнулись маршрутка и автобус
До -52 градусов: Кузбассовцы пережили самую холодную ночь в этом году
Кузбассовец устроил друзьям праздник на краденые деньги
Кемеровский ДСК окажет помощь семьям погибших рабочих
27 пожарных тушили частный дом и гараж в Кемерове
В Кемерове вновь ввели режим «черного неба»
Уровень преступности в Кузбассе снизился на семь процентов
В Новокузнецке супруги обокрали квартиру своего собутыльника
Областной гериатрический центр заработал в Кемерове
Когда кузбассовцам ждать самую холодную ночь февраля
На кемеровском заводе погибли двое рабочих