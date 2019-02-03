В Кемерове работала опасная газозаправочная станция

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-03T11:36:10+03:00

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В Кемерове закрыли газозаправочную станцию, работа которой могла обернуться технологической катастрофой. Руководство станции должно устранить все нарушения за три месяца – именно столько заправка не будет работать.

Опасная газозаправочная станция расположена в Кировском районе города. Специалисты Ростехнадзора провели здесь проверку и нашли множество нарушений. В частности, на станции отсутствовало положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, разрешение на ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта, лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов. Также здесь отсутствовали защитные ограждения.

Мало того, специалисты выяснили, что станция не соответствует проектной документации: на площадке проложен подземный газопровод, установлена топливораздаточная колонка и насосный агрегат, которые не предусмотрены проектом.

Поскольку данный объект находится рядом с жилым сектором и железнодорожной веткой, суд посчитал, что его дальнейшая эксплуатация с нарушениями может привести к технологической катастрофе. Руководство предприятия было признано виновным в административном правонарушении. По суду эксплуатация заправочной станции приостановлена на 90 суток. Заправка не работает с 28 января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU