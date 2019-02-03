2019-02-03T12:02:42+03:00
Общество

В Кузбассе нашли пропавшего неделю назад мужчину невысокого роста

В Кузбассе нашли пропавшего неделю назад мужчину невысокого роста
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Поиски закончились успешноПоиски закончились успешно
Изменить размер текста:

В Кузбассе нашли пропавшего неделю назад молодого мужчину невысокого роста. О прекращении поисков Сергея Пузырникова рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

«Найден, жив! Спасибо всем откликнувшимся за участие в поисках!» - написали волонтеры на стене «ВКонтакте».

Обстоятельства, при которых был найден молодой мужчина, не разглашаются по этическим соображениям.

Напомним, Сергей Пузырников из Беловского района пропал 28 января. Волонтеры указывали, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Футболист из Кузбасса помог «Монако» победить в матче чемпионата Франции
В Кемерове работала опасная газозаправочная станция
В Шерегеше рабочего придавило вагоном
Кузбасский пенсионер передал знакомой карту с деньгами и пожалел
В Кемерове на пожаре в многоэтажке погиб одинокий мужчина
Объекты ЖКХ Кузбасса справляются с аномальными морозами
Хоккеист из Кузбасса в составе сборной России стал чемпионом мира
В кузбасском музее-заповеднике поселился вислобрюхий Пумба
Кузбассовец ударил соседа шилом и забрал его телевизор
Супруги из Кемерова пытались похитить флакон с дорогими духами
В Кузбассе разыскивают молодого мужчину невысокого роста
В «Томской Писанице» из-за морозов перенесли фестиваль «Дух приключений»
В Шерегеше на парковке отеля сгорели автомобили
В Кузбассе из-за морозов отменяют междугородние автобусы
Кузбассовец угнал у бывшего работодателя два автомобиля
Сурок из Кузбасса не проснулся в День сурка
Увидел жилет – остановись: Кузбассовцы на трассе подают сигналы бедствия
В Кемерове столкнулись маршрутка и автобус
До -52 градусов: Кузбассовцы пережили самую холодную ночь в этом году
Кузбассовец устроил друзьям праздник на краденые деньги
Кемеровский ДСК окажет помощь семьям погибших рабочих
27 пожарных тушили частный дом и гараж в Кемерове
В Кемерове вновь ввели режим «черного неба»
Уровень преступности в Кузбассе снизился на семь процентов
В Новокузнецке супруги обокрали квартиру своего собутыльника
Областной гериатрический центр заработал в Кемерове
Когда кузбассовцам ждать самую холодную ночь февраля
На кемеровском заводе погибли двое рабочих