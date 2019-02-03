СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-03T12:02:42+03:00

В Кузбассе нашли пропавшего неделю назад мужчину невысокого роста

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В Кузбассе нашли пропавшего неделю назад молодого мужчину невысокого роста. О прекращении поисков Сергея Пузырникова рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

«Найден, жив! Спасибо всем откликнувшимся за участие в поисках!» - написали волонтеры на стене «ВКонтакте».

Обстоятельства, при которых был найден молодой мужчина, не разглашаются по этическим соображениям.

Напомним, Сергей Пузырников из Беловского района пропал 28 января. Волонтеры указывали, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU