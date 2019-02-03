Футболист из Кузбасса помог «Монако» победить в матче чемпионата Франции
Уроженец кузбасского города Калтана Александр Головин забил второй гол за «Монако». Гол Головина помог клубу одержать победу в матче против «Тулузы» в рамках чемпионата Франции.
Футбольный клуб «Монако» одержал победу со счетом 2:1 в домашнем матче 23 тура чемпионата Франции. Игра состоялась 2 февраля.
Первый гол забил уроженец Кузбасса Александр Головин. На 15 минуте матча Головин вырвался вперед и пробил в угол. Этот гол стал первым для хавбека в национальном первенстве и вторым в составе «Монако», сообщает МатчТВ.
Всего 22-летний Головин провел на поле 77 минут и создал еще несколько интересных и опасных для противника моментов.
Для «Монако» субботняя победа стала первой в чемпионате на домашнем стадионе.
Напомним, Александр Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года, подписав пятилетний контракт с клубом. Его переход из ЦСКА за 30 миллионов евро стал самым дорогим трансфером в истории российского футбола
ИСТОЧНИК KP.RU