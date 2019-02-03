Морозы не отступают: В ночь на понедельник в Кузбассе будет -43

СЕГОДНЯ 13:25 2019-02-03T13:25:16+03:00

4 февраля в Кузбассе будет морозно и безветренно Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в понедельник, 4 февраля. Ночью столбики термометров опустятся до -43 градусов, днем незначительно потеплеет.

По данным Кемеровского гидрометцентра, предстоящая ночь в Кузбассе пройдет с отметками -38,-43 градуса, на юге региона будет -19,-24. Днем в понедельник потеплеет, но морозы полностью не отступят. Ожидается, что температура воздуха в регионе будет в пределах -28,-33 градусов.

В первый рабочий день недели синоптики прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Также водителей предупреждают о гололедице на дорогах.

В Кемерове ночь также будет морозной. Столбики термометров опустятся до -42 градусов. Днем 4 февраля потеплеет до -31,-33. Понедельник, по данным метеорологов, пройдет в Кемерове без осадков. В городе будет наблюдаться дымка, на дорогах – гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU