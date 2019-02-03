Осужденному на девять лет экс-главе Новокузнецкого муниципального банка добавили срок

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-03T14:27:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Осужденному на девять лет экс-главе Новокузнецкого муниципального банка Александру Павлову вынесли еще один приговор. Суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и назначил полтора года колонии.

Суд Центрального района Новокузнецка рассмотрел еще одно уголовное дело в отношении бывшего руководителя Новокузнецкого муниципального банка. В этот раз его обвинили в злоупотреблении полномочиями. В сентябре 2013 года НМБ под руководством Павлова предоставил обществу с ограниченной ответственностью «Калтанское» кредит в размере 390 миллионов рублей под 15 процентов годовых. Компания собиралась купить оборудование и реконструировать тепличное предприятие.

Поручителем по кредиту выступил директор ООО «Калтанское», который был хорошим знакомым Павлова. Уже через несколько месяцев предприятие возвратило банку 270 миллионов, частично выполнив обязательства по кредиту. После этого директор НМБ без заседания ссудной комиссии лично расторг договор поручительства директора «Калтанского» с банком, в результате чего финансовая организация не смогла взыскать с предприятия оставшийся долг. НМБ понес убытки в размере 120 миллионов рублей.

Александр Павлов полностью признал свою вину в этом деле. За злоупотребление служебными полномочиями суд назначил ему полтора года колонии, сообщает НК-ТВ. С учетом августовского приговора за растрату в особо крупном размере общий срок заключения для Павлова составил девять лет 10 месяцев в колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вкладчики штурмуют банкоматы «Новокузнецкого муниципального банка»

- Ой, что-то карта не читается, нет связи с сервером. Подождите, я еще раз попробую, - девушка-кассир в продуктовом еще и еще раз пытается рассчитать меня по карте «Золотая корона», выданной Новокузнецким муниципальным банком. Сзади в очереди раздается грустный комментарий: мол, ничего не получится, по карте не рассчитывают уже второй день, да и в банкомате денег нет. И вообще – у банка отозвали лицензию. (подробности)

Что делать тем, у кого в Новокузнецком муниципальном банке имеются вклады и кредиты?

Сегодня тысячи новокузнечан обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг Новокузнецкого муниципального банка. Напомним: с середины декабря клиенты банка стали отмечать, что деньги, переведенные с одного счета на другой, могут «идти» несколько дней. Затем в магазинах и сторонних банкоматах перестали обслуживаться карты, выданные НМБ. В конце концов, было введено ограничение на выдачу средств – можно было получить максимум 5 000 рублей в одном банкомате. Тогда, в декабре, руководство НМБ и представитель Центрального банка РФ уверяли, что трудности – временные, не нужно создавать паники, а лучше спокойно встречать Новый год. (подробности)

Начался суд над директором «Новокузнецкого муниципального банка»

На первом же заседании подсудимый попытался отвести весь состав суда – под предлогом того, что судьи также были вкладчиками «НМБ» и поэтому могут предвзято к нему отнестись. Заседание суда пришлось перенести, так как другое ходатайство - о возврате уголовного дела прокурору, поскольку подсудимый и адвокаты не ознакомлены со всеми материалами дела – пришлось удовлетворить. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU