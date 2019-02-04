2019-02-04T03:27:51+03:00
Общество

На кузбасской трассе едва не опрокинулась 20-тонная цистерна с грузом

Из-за сильного мороза разломилась рама полуприцепа большегруза, что могло привести к ЧП
Екатерина БОРМОТОВА
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Водителю большегруза помогли инспекторы ГИБДД Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВодителю большегруза помогли инспекторы ГИБДД Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Прокопьевском районе на трассе едва не опрокинулась 20-тонная цистерна с грузом, которую перевозил КамАЗ. Из-за сильного мороза лопнула рама полуприцепа большегруза, что могло привести к серьезной аварии.

Инцидент произошел на 95 километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – ПрокопьевскНовокузнецк. Сотрудники ГИБДД заметили на обочине КамАЗ с цистерной. Водитель пояснил, что следовал в Красноарский край, но по пути из-за сильных морозов разломилась рама полуприцепа, что могло привести к опрокидыванию 20-тонной цистерны с грузом на проезжую часть, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инспекторы ограничили движение на данном участке дороги, и спецтехника беспрепятственно переместила цистерну на платформу другого автомобиля. После этого послейдний продолжил путь по маршруту, а водитель КамАЗа остался на трассе ждать ремонтную бригаду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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