39 человек тушили пожар в кемеровском кафе
В Кемерове поздно вечером воскресенья загорелось одноэтажное кафе. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Сообщение о возгорании в кафе на улице Тухачевского поступило в оперативные службы в 23.50.
- На момент прибытия первого подразделения горело перекрытие кафе на всей площади. В результате пожара сгорело деревянное перекрытие и натяжной потолок на всей площади. Внутри помещения выгорела котельная на площади шесть квадратов, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Предварительная причина ЧП – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Пожар в кафе был ликвидирован в 00.34 силами 39 сотрудников МЧС. На месте работали 12 пожарных машин. В результате происшествия никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU