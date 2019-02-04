2019-02-04T04:43:48+03:00
Происшествия

39 человек тушили пожар в кемеровском кафе

Площадь пожара составила 300 квадратных метров
Екатерина БОРМОТОВА
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На месте работали 12 пожарных машинНа месте работали 12 пожарных машин
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В Кемерове поздно вечером воскресенья загорелось одноэтажное кафе. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Сообщение о возгорании в кафе на улице Тухачевского поступило в оперативные службы в 23.50.

- На момент прибытия первого подразделения горело перекрытие кафе на всей площади. В результате пожара сгорело деревянное перекрытие и натяжной потолок на всей площади. Внутри помещения выгорела котельная на площади шесть квадратов, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Предварительная причина ЧП – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Пожар в кафе был ликвидирован в 00.34 силами 39 сотрудников МЧС. На месте работали 12 пожарных машин. В результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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