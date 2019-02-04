Новокузнецк вошел в число лучших городов по внедрению раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 05:15 2019-02-04T05:15:04+03:00

Об этом заявили в Минприроды

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Новокузнецк показал одну из лучших практик раздельного сбора мусора среди российских городов. Об этом заявил заместитель главы Минприроды России Денис Храмов.

- Хорошо себя проявляют Мордовия, Удмуртия, Новокузнецк, Пермь. Это пока лучшие практики раздельного сбора мусора в России, - цитирует чиновника ТАСС.

Храмов также отметил, что к системе раздельного сбора мусора приступило Подмосковье. В будущем же планируется, что к ней подключатся другие города и регионы страны.

Чтобы система работала эффективно, ведомство занимается просветительской работой, организует конференции и открытые уроки для населения на тему сортировки мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU