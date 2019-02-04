Кемеровских специалистов обучат основам долговременного ухода за пожилыми людьми

СЕГОДНЯ 05:36 2019-02-04T05:36:45+03:00

66 кузбасских специалистов будут учиться у ведущих российских герантологов основам долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обучающий семинар пройдет с 4 по 16 февраля

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В Кемерове пройдет обучающий семинар «Основы долговременного ухода» для специалистов служб соцобслуживания. С 4 по 16 февраля 66 специалистов будут учиться у ведущих российских герантологов.

Семинар организован департаментом социальной защиты населения Кемеровской области для специалистов, которые работают в системе долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. С 4 по 8 февраля пройдет очная часть цикла. Занятия будут вести сотрудники Федерального научно-клинического центра специализированных видов клинической помощи и медицинских технологий из города Москвы. Среди спикеров ведущие специалисты-герантологи: профессор Кирилл Прощаев, Светлана Горелик, Эльвира Фесенко.

Планируется, что в рамках семинара 66 врачей, медсестер и сотрудников социальной защиты получат знания по основам, необходимым для внедрения системы долговременного ухода.

Напомним, в начале февраля в Кемерове открылся Областной гериатрический центр, где будет создан замкнутый цикл оказания медпомощи пожилым пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU