2019-02-04T06:33:26+03:00
Общество

В Кузбассе почувствовали землетрясение

Сила толчка составила 2,3 балла
Кирилл ЧАЩИН
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Толчок произошел в окрестностях Таштагола. Скриншот: «Яндекс. Карты»Толчок произошел в окрестностях Таштагола. Скриншот: «Яндекс. Карты»
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В воскресенье, 3 февраля, в Кузбассе произошло землетрясение. Его зафиксировали специалисты Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

По информации сейсмологов, толчок был зафиксирован в 23.46 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился немного южнее Таштагола. Сила толчка оценивается в 2,3 балла.

Отметим, что ранее ученые не раз заявляли, что сейсмическая активность в Кузбассе имеет техногенный характер. Толчки происходят из-за горных работ. Напомним, что в последний раз толчки в Кузбассе были зафиксированы в конце ноября 2018 года. Тогда эпицентр находился в под поселком Бачатский. Магнитуда колебаний составила 3,6 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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