2019-02-04T07:48:53+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов

Срок действия акции: с 28 января по 30 июня 2019 года включительно
Яков КРЫМСКИЙ
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В рамках акции действующие клиенты Банка получают денежное вознаграждение за каждого нового клиента, открывшего карту в Банке УРАЛСИБ по их приглашению. Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентов.

Для того чтобы принять участие в акции «Приведи друга», действующему клиенту необходимо зайти на страницу акции на сайте Банка УРАЛСИБ, создать ссылку и отправить ее другу. Другу клиента необходимо перейти по полученной ссылке и зарегистрироваться для участия в акции, оставив свои данные и номер мобильного телефона, оформить одну из карт Банка УРАЛСИБ, информация о которых будет размещена в ссылке, указав при заполнении анкеты на карту те же ФИО и номер мобильного телефона, что и при регистрации. Для получения вознаграждения необходимо совершить любую операцию по оформленной карте Банка. Все участники акции получают денежные призы на счет карты.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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Подробнее об условиях акции можно узнать в офисах банка. Фото: Банк УРАЛСИБ

Подробнее об условиях акции можно узнать в офисах банка. Фото: Банк УРАЛСИБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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