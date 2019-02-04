«Очень тепло!»: Кемеровчане искупались в проруби в -30 градусов
В воскресенье, 3 февраля, кемеровские «моржи» искупались в проруби при -30 градусов. Закаленные кемеровчане выложили видео своего купания в Сеть.
По словам председателя клуба закаливания «Снегири» Елизаветы Пономаревой, пловцы хотели нырнуть в 40-градусный мороз, чтобы установить новый рекорд.
«Не удалось поставить нам рекорд. Ждали 40 градусов мороза, но всего лишь 30. Очень тепло», – отметила Елизавета Пономарева во время погружения в прорубь.
На опубликованных кадрах дюжина человек одновременно находятся в проруби. «Моржи» весело смеются и кричат, машут руками.
Отметим, что на выходных в Кузбассе пришли сильные морозы. Столбик термометра опускался ниже - 40 градусов.
Кемеровские моржи нырнули в -30.
ИСТОЧНИК KP.RU