2019-02-04T09:41:01+03:00
Общество

Морозный рекорд побит: Минувшая ночь в Кузбассе была самой холодной

Холода не торопятся уходить из Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
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Морозный рекорд побит: Минувшая ночь в Кузбассе была самой холодной. Фото: архив КПМорозный рекорд побит: Минувшая ночь в Кузбассе была самой холодной. Фото: архив КПФото: Олег УКЛАДОВ
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Минувшая ночь, с 3 на 4 февраля, была еще холоднее предыдущих и установила новый морозный рекорд в этом году и в эту зиму.

Ночь с 3 на 4 февраля оказалась еще холоднее предыдущих. Официально установлены новые морозные рекорды: -47 градусов.

- Самая низкая температура была зафиксирована на метеостанции в Яе: здесь столбики термометров показали -47 градусов. Так же холодно было в Мариинске и Тисуле – 45 градусов мороза, - рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – в Кемерове было от -37 до -40 градусов. Это данные на 07:00, и не исключено, что потом столбики термометров еще немного опустились.

Сильнее всего морозы ощущаются на севере области: именно здесь устанавливаются температурные рекорды нынешней зимы. На юге области минувшей ночью было теплее: в Новокузнецке -36 градусов, а в Таштаголе всего -33 градуса. Примечательно, что днем в воскресенье в Таштаголе было теплее всего: лишь -13 градусов.

По данным гидрометцентра, аномальные морозы продержатся в Кузбассе до 8 февраля. Лишь в среду, 6 февраля, ожидается небольшое потепление, после которого морозы вновь будут властвовать на всей территории облатси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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