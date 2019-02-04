2019-02-04T09:20:46+03:00
Происшествия

Новокузнечанка продала автомобиль и попала под суд

На машину был наложен арест судебными приставами
Екатерина БОРМОТОВА
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Жительница Новокузнецка задолжала в счет возмещения ущерба 670 тысяч рублейЖительница Новокузнецка задолжала в счет возмещения ущерба 670 тысяч рублей
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В Новокузнецке местная жительница стала фигуранткой уголовного дела за то, что продала свой автомобиль. Ранее судебные приставы наложили на машину арест, но это не остановило новокузнечанку.

Жительница Новокузнецка задолжала в счет возмещения ущерба 670 тысяч рублей. В ее отношении судебные приставы возбудили исполнительное производство, однако в установленный для добровольного погашения срок новокузнечанка не внесла деньги. Тогда было вынесено постановление о наложении ареста на имущество горожанки. Приставы арестовали ее автомобиль, но оставили его на ответственное хранение женщине. Причем пользоваться им новокузнечанка не могла, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

В результате проверки сохранности арестованного имущества судебные приставы установили, что машина отсутствует по месту хранения. Женщина призналась, что продала авто. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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