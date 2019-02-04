2019-02-04T10:08:03+03:00
Общество

Попавшая в беду кемеровчанка докричалась до соседей

На помощь женщине вызвали спасателей
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Пожилая женщина стала заложницей своей квартирыПожилая женщина стала заложницей своей квартиры
Изменить размер текста:

В Кемерове пожилая женщина оказалась в беде в собственной квартире. Ей внезапно стало плохо – благо на помощь поспешили соседи, которые услышали крики.

Инцидент произошел в воскресенье в доме №27 на улице Терешковой. Жильцы услышали крики о помощи, которые доносились из квартиры их пожилой соседки. Они поспешили к женщине, но войти в квартиру не смогли – дверь была заперта изнутри. Тогда кемеровчане вызвали спасателей.

- Экипаж прибыл на место в 11.40, специальным инструментом спасатели открыли входную дверь - в комнате на полу лежала женщина, как оказалось ей внезапно стало плохо, она упала и самостоятельно подняться уже не смогла, - рассказали в «Кемеровской службе спасения».

Врач экипажа спасателей оказал пожилой женщине первую помощь, затем ее передали бригаде медиков.

Всего на выходных специалисты службы спасения выезжали на 13 обращений горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе годовалая девочка из-за медсестры упала и пробила голову
129 пожаров случилось в Кузбассе за неделю
В Кузбассе 48 человек получили обморожения на выходных
Новокузнечанка продала автомобиль и попала под суд
Морозный рекорд побит: Минувшая ночь в Кузбассе была самой холодной
«Очень тепло!»: Кемеровчане искупались в проруби в -30 градусов
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов
В Кузбассе почувствовали землетрясение
В Новокузнецке осудили за взятку преподавателя КузГТУ
Кемеровских специалистов обучат основам долговременного ухода за пожилыми людьми
Новокузнецк вошел в число лучших городов по внедрению раздельного сбора мусора
39 человек тушили пожар в кемеровском кафе
На кузбасской трассе едва не опрокинулась 20-тонная цистерна с грузом
Осужденному на девять лет экс-главе Новокузнецкого муниципального банка добавили срок
Морозы не отступают: В ночь на понедельник в Кузбассе будет -43
Футболист из Кузбасса помог «Монако» победить в матче чемпионата Франции
В Кузбассе нашли пропавшего неделю назад мужчину невысокого роста
В Кемерове работала опасная газозаправочная станция
В Шерегеше рабочего придавило вагоном
Кузбасский пенсионер передал знакомой карту с деньгами и пожалел
В Кемерове на пожаре в многоэтажке погиб одинокий мужчина
Объекты ЖКХ Кузбасса справляются с аномальными морозами
Хоккеист из Кузбасса в составе сборной России стал чемпионом мира
В кузбасском музее-заповеднике поселился вислобрюхий Пумба