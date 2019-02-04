Попавшая в беду кемеровчанка докричалась до соседей

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-04T10:08:03+03:00

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В Кемерове пожилая женщина оказалась в беде в собственной квартире. Ей внезапно стало плохо – благо на помощь поспешили соседи, которые услышали крики.

Инцидент произошел в воскресенье в доме №27 на улице Терешковой. Жильцы услышали крики о помощи, которые доносились из квартиры их пожилой соседки. Они поспешили к женщине, но войти в квартиру не смогли – дверь была заперта изнутри. Тогда кемеровчане вызвали спасателей.

- Экипаж прибыл на место в 11.40, специальным инструментом спасатели открыли входную дверь - в комнате на полу лежала женщина, как оказалось ей внезапно стало плохо, она упала и самостоятельно подняться уже не смогла, - рассказали в «Кемеровской службе спасения».

Врач экипажа спасателей оказал пожилой женщине первую помощь, затем ее передали бригаде медиков.

Всего на выходных специалисты службы спасения выезжали на 13 обращений горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU