129 пожаров случилось в Кузбассе за неделю

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-04T10:24:36+03:00

В Кузбассе за неделю произошло 129 пожаров, треть из них - из-за печей Фото: Николай ХИЖНЯК

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В Кемеровской области за неделю произошло 129 пожаров. Причиной трети из них стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Такую статистику приводит главное управление МЧС по Кемервоской области. По данным ведомства, произошедшие пожары не только уничтожили имущество в домах, банях и надворных строениях, но и забрали человеческие жизни.

Чтобы избежать трагических последствий и порчи имущества специалисты ведомства дали несколько советов. Так, необходимо следить за печами и дымоходами, своевременно чистить их и ремонтировать. Белить и заделывать трещины на печах необходимо сразу после того, как они появились. Недопустимо оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение детей, а также недееспособных членов семьи. Для розжига печей лучше не использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

ИСТОЧНИК KP.RU