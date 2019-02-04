В Кузбассе годовалая девочка из-за медсестры упала и пробила голову

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-04T10:55:16+03:00

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Годовалая девочка из Кузбасса по недосмотру медсестры упала с пеленального стола и пробила голову. Суд назначил медсестре наказание в виде административного штрафа в 25 тысяч рублей.

Годовалая новокузнечанка родилась со слабым здоровьем, и вынуждена была находиться в специализированном детском учреждении. Но в июне 2018 года случилось ЧП, которое обернулось травмой ребенка. 52-летняя медицинская сестра после осмотра положила девочку на пеленальный столик и отвернулась, чтобы взять детские вещи. А девочка в этот же момент перевернулась и упала со стола. Малышка сильно ударился головой, и ее тут же доставили в больницу. После осмотра врачи диагностировали у девочки перелом костей черепа.

Материалы по поводу травмы были переданы в следственные органы. Медсестра раскаялась в том, что допустила падение ребенка, извинилась перед родителями и оплатила лечение девочки.

- Судом женщине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU