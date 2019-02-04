Пенсионерка из Белова купила банку меда за 79 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-04T11:48:06+03:00

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Жертвой мошенницы стала 92-летняя жительница города Белово. Женщина купила у цыганки банку меда и лишилась сумки с 79 тысячами рублей.

Пожилая жительница города Белово открыла дверь молодой женщине цыганской наружности. Та предложила купить банку меда – всего за тысячу рублей. Пенсионерке мед понравился, и она, достав из сумки тысячу рублей, расплатилась за покупку. Но тут цыганка заявила, что баночку-то надо вернуть, и 92-летняя женщина пошла искать чистую банку. Пока ее не было, гостья достала из сумки пенсионерки деньги. Потом она забрала банку и, попрощавшись, ушла. И лишь после этого пенсионерка обнаружила, что из сумки пропали все деньги – 79 тысяч рублей. Женщина тут же обратилась за помощью в полицию.

Мошенницу удалось вскоре задержать – 27-летняя ранее судимая цыганка находилась в тот момент в Прокопьевске. В отношении торговки медом заведено уголовное дело. Теперь она может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции напоминают кузбассовцам о необходимости проявлять бдительность. Не следует впускать посторонних к себе в жилище, оставлять их без внимания у себя в квартире, передавать им деньги и ценные вещи. Такую продукцию, как мед, рекомендуется приобретать в специализированных магазинах, где продавец может предъявить все документы, подтверждающие безопасность и качество товара.

ИСТОЧНИК KP.RU