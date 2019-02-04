Россельхозбанк профинансировал инвестпроект по производству баранины на Ставрополье

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-04T12:21:17+03:00

В настоящее время уже открыты две кредитных линии

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Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения между группой компаний «Дамате» и правительством Ставропольского края. Финансовым партнером выступил АО «Россельхозбанк». В настоящее время уже открыты две кредитных линии для оператора проекта - ООО «Ставропольский фермер» на сумму 360 миллионов рублей.

В рамках реализации проекта «Дамате» планирует построить в поселке Прогресс Кировского городского округа Ставропольского края мясохладобойню по новым современным технологиям. Планируемое наращивание мощности в области производства баранины до 15 тысяч тонн в год будет способствовать экономическому развитию региона.

Продукция будет сертифицироваться по стандартам халяль и кошер, ее поставки планируется осуществлять на российский рынок, а также экспортировать в Израиль, страны Ближнего Востока и Северной Африки.

ИСТОЧНИК KP.RU