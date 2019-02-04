В Кузбассе женщина пыталась убить любовника за фото в соцсетях

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-04T12:16:56+03:00

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В Кузбассе местная жительница пыталась зарезать любовника, который выложил совместные фотографии в социальные сети. Их увидел сожитель женщины и выгнал ее из дома.

В сентябре прошлого года жительница Тайги пригласила любовника на свидание. Встречу она назначила на пустыре, пообещав устроить для мужчины сюрприз. Она завязала спутнику глаза, а затем ударила ножом в шею. Раненый мужчина смог обезоружить любовницу и добраться до дома, откуда его увезли в больницу.

Следователю женщина пояснила, что ее сожитель увидел фотографии, на которых она была в объятиях другого мужчины. Они поругались, и в итоге мужчина выгнал сожительницу из дома. После этого она решила разобраться с кавалером, который опубликовал фотографии в Сети, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Ближайшие пять с половиной лет она проведет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU