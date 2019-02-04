СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-04T12:38:49+03:00

Тепла не ждите: В Кузбассе ожидается до -45 градусов. Фото: из архива Екатерины Ширинской

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В ближайшие дни кузбассовцам не стоит ждать тепла: морозы сохранятся до конца недели, и лишь в среду наступит недолгое потепление.

- Циклон, который должен был принести тепло в Кузбасс, пока отражается лишь на самом юге региона: здесь ожидается небольшое повышение температуры и осадки, - рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - А вот на севере области морозы не отступают. Тяжелая холодная масса арктического воздуха никуда не сдвигается. Так что до 8 февраля тепла не будет точно, аномально холодная погода сохраняется.

Во вторник, 5 февраля, днем ожидается переменная облачность, туман и изморозь, дымка, гололедица. В большинстве районов будет от 23 до 28 градусов мороза. В горных же районах – теплее: до -14…-19 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до 30-градусных отметок, а местами и до -40.

В среду днем воздух прогреется до -20…-25 градусов, в горных районах – до -13. По югу возможен снег. Ночью по-прежнему сохранятся аномально низкие температуры.

В четверг, 7 февраля, холода вернутся, и столбики термометров опустятся до -26…-31 градусов, местами по-прежнему будет теплее: лишь до -22. Ночь ожидается очень холодной: почти повсеместно температура воздуха будет держаться в рамках 40-45 градусов мороза, лишь местами будет -31…-36.

По предварительным данным, в пятницу, 8 февраля, температура воздуха будет оставаться в тех же пределах, а на выходных придет долгожданное потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU