В Кузбассе могут пройти зимние игры «Дети Азии»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-02-04T13:17:30+03:00

В этом году от Кузбасс на Игры поедут 22 спортсмена. Фото: sakhalin2019.org

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Кемеровская область подала заявку на проведение зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в 2023 году. Об этом на совещании в областной администрации рассказали Сергей Цивилев.

Отметим, что Первые Зимние Игры «Дети Азии» стартуют 8 февраля в Южно-Сахалинске. Них принимают участие более тысячи спортсменов из 20 странны. В их числе: Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Спортсмены будут состязаться в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, фигурном катании, хоккее и шорт-треке.

От Кузбасса в команду сибирских спортсменов вошли 22 человека: шесть хоккеистов, четыре горнолыжника, четыре сноубордиста, два лыжника и один прыгун с трамплина. Также с ними поедут пять тренеров. Кузбасскую делегацию на играх возглавит первый заместитель губернатора Вячеславом Телегиным.

– Наша цель — показать возможности кузбасских спортсменов и посмотреть, как проводятся подобные соревнования. Мы должны сделать все, чтобы зимние Игры «Дети Азии» в 2023 году прошли в Кузбассе, — поставил задачу Сергей Цивилев.

Как отметили в областном департаменте спорта и молодежной политики, Кузбасс готов организовать проведение зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в 2023 году на территории трех муниципальных образований: в Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе. В этих городах есть хорошие площадки для проведения игры с развитой инфраструктурой и все необходимые условия.

ИСТОЧНИК KP.RU