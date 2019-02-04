Сергей Цивилев оценил симфонический оркестр Кузбасса

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-04T13:19:57+03:00

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Сергей Цивилев высоко оценил артистов филармонии Кузбасса, побывав на опере «Борис Годунов». Губернатор отметил, что искусство становится доступнее для кузбассовцев.

«На выходных сходил в Филармонию на оперу «Борис Годунов». Раньше ее не решались ставить в Кузбассе — это сложнейшая композиция, она считается вершиной для коллективов. Наш симфонический оркестр справился с этой задачей. Зрители остались в восторге! Рад, что искусство становится доступнее для кузбассовцев. У них появляется возможность видеть уникальные постановки. Артисты показали высочайший класс! Молодцы!», – написал на своей странице в соцсети Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU