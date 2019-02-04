В Кемерове грабители нападали на горожан на безлюдных улицах

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-04T13:30:35+03:00

Кемеровчане освободились из колонии и взялись за привычное дело - грабежи

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В Кемерове задержали грабителей, которые нападали на горожан на безлюдных улицах. Ранее их уже неоднократно судили за грабежи и кражи.

В полицию обратился 36-летний кемеровчанин. Он рассказал, что около 23.00 возвращался домой. На безлюдной улице на него напали двое мужчины и повалили на землю. Налетчики вырвали из его рук сумку с мобильным телефоном и деньгами и скрылись. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые за грабежи и кражи 23-летние местные жители.

- В ходе разбирательства оперативники установили их причастность к совершению еще одного грабежа, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела. На время следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU