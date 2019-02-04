В Кемерове грабители нападали на горожан на безлюдных улицах
В Кемерове задержали грабителей, которые нападали на горожан на безлюдных улицах. Ранее их уже неоднократно судили за грабежи и кражи.
В полицию обратился 36-летний кемеровчанин. Он рассказал, что около 23.00 возвращался домой. На безлюдной улице на него напали двое мужчины и повалили на землю. Налетчики вырвали из его рук сумку с мобильным телефоном и деньгами и скрылись. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые за грабежи и кражи 23-летние местные жители.
- В ходе разбирательства оперативники установили их причастность к совершению еще одного грабежа, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела. На время следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU