Из-за перегородившего дорогу поезда кемеровчане опоздали на работу

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-04T13:40:32+03:00

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Утром 4 февраля жители Рудничного района Кемерова оказались в сложном положении: из-за вставшего на пересечении автомобильной и железной дорог поезда они не смогли вовремя попасть на работу и по другим делам.

О том, что на выезде в поселок Боровой в Рудничном районе Кемерова затруднено движение, сообщали пользователи социальных сетей. Как оказалось, на пересечении автомобильной и железной дорог здесь стоял поезд. Проезд для автомобилей был фактически заблокирован с 08:20 – об этом сообщают очевидцы. Некоторые также отметили, что из-за перекрытого переезда не смогли вовремя попасть на работу, так как не все смогли найти варианты объезда. Автомобилисты уверены, что в этой ситуации виноваты железнодорожники. Однако в ОАО «РЖД» сообщили, что инцидент на железнодорожных путях в Кемерово не имеет отношения к компании.

- Железнодорожные пути, на котором произошел затор, являются подъездными путями необщего пользования. Пути и подвижной состав не принадлежат ОАО «РЖД», - сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». - На работу Западно-Сибирской железной дороги инцидент не повлиял.

ИСТОЧНИК KP.RU