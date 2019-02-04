В Кемерове директор фирмы раздавала займы, но не платила работникам

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-04T13:50:07+03:00

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В Кемерове организация, которая занимается разведением свиней, не платила работникам зарплату. Компания задолжала 20 сотрудникам больше 600 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено в отношении директора компании «Новые технологии». По версии следствия, обвиняемая с июня по октябрь прошлого года расходовала средства компании на личные цели – предоставляла займы. При этом женщина не выплачивала зарплату сотрудникам, хотя имела такую возможность. Общая задолженность перед 20 работниками составила больше 600 тысяч рублей, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Обвиняемая сотрудничала со следствием и полностью признала свою вину. Кроме того, в ходе следствия она погасила долги перед работниками своей компании. Суд вынес ей наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU