В Мариинске 19 сирот получили квартиры после вмешательства прокуроры
Ведомство защитило права людей в суде
Изменить размер текста:
В Мариинске 19 детей-сирот получили новые квартиры после вмешательства прокуратуры. Прокурор защитил права сирот в суде.
Как рассказали в областной прокуратуре, некоторые сироты долгое время стояли в очереди на получение жилья, а многих были в трудной жизненной ситуации. Проверка прокуратуры показала, что права сирот не соблюдаются.
После обращения прокуратуры городской суд администрация района предоставить сиротам благоустроенное жилье.
– В настоящее время люди обеспечены жильем, с ними заключены договоры найма специализированного жилого помещения, – отметили в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU