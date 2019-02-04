2019-02-04T14:13:35+03:00
Общество

В Мариинске 19 сирот получили квартиры после вмешательства прокуроры

Ведомство защитило права людей в суде
Кирилл ЧАЩИН
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В Мариинске 19 детей-сирот получили новые квартиры после вмешательства прокуратуры. Прокурор защитил права сирот в суде.

Как рассказали в областной прокуратуре, некоторые сироты долгое время стояли в очереди на получение жилья, а многих были в трудной жизненной ситуации. Проверка прокуратуры показала, что права сирот не соблюдаются.

После обращения прокуратуры городской суд администрация района предоставить сиротам благоустроенное жилье.

– В настоящее время люди обеспечены жильем, с ними заключены договоры найма специализированного жилого помещения, – отметили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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