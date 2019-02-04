В Кузбассе в лесу нашли тело женщины

СЕГОДНЯ 14:48 2019-02-04T14:59:32+03:00

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В кузбасском лесу нашли тело женщины с татуировкой и шрамами. В пальто у погибшей был жетон в метро Санкт-Петербурга. Полицейские питаются установить ее личность.

Как рассказали в областном управлении МВД, тело было найдено в лесу с семи километрах от поселка Алтамаш Таштагольского района. По предварительным данным, погибшая скончалась от естественной смерти.

На вид погибшей 35-40 лет, ее рост составляет 160 сантиметров, у нее среднее телосложение, голубые глаза. Волосы у погибшей светло-русые волнистые, длиной 10 сантиметров. Нос прямой.

На левой руке погибшей есть татуировка в виде сердца с крестом сверху. На позвоночнике в районе поясницы, не левой ноге и на правом колене у женщины имеются шрамы длинной 10 сантиметров. На правом предплечье есть круглый шрам диаметром около четырех сантиметров.

Погибшая была одета в черную дубленку на пуговицах с искусственным мехом на воротнике, капюшоне и манжетах, желтую кофту и черные джинсы. На ногах у нее были черные зимние ботинки 38 размера. На шее у погибшей был крест из желто металла. В кармане дубленки лежал жетон в метро Санкт-Петербурга.

Как установили полицейские, женщина представлялась Мариной Викторовной.

Стражи порядка просят всех, кто что-либо знает о личности женщины позвонить по телефону:

8(38473)3-27-82, 8-913-314-67-21 либо «02».

ИСТОЧНИК KP.RU