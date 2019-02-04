2019-02-04T15:41:26+03:00
Общество

Отомстил: Кузбасский фермер сломал ногу соседа за убийство лошади

Жеребец соседа ударил кобылу фермера
Кирилл ЧАЩИН
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В Анжеро-Судженске фермер сломал ногу соседу после драки их лошадей. Кобыла фермера скончалась из-за удара соседского жеребца.

В июне 2018 года в полицию обратился 55 летний местные житель и заявил, что его избил сосед. В результате он получил перелом ноги и синяки. Как оказалось, оба участника конфликта оказались фермерами, живущими по соседству.

– Между соседями произошел конфликт из-за того, что жеребец из хозяйства потерпевшего ударил кобылу соседа, и та погибла. 51-летний фермер стал требовать от соседа возмещения убытков, а после отказа причинил телесные повреждения битой, – рассказали в областном управлении МВД.

В отношении 51-летнего мстителя было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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