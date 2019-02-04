Отомстил: Кузбасский фермер сломал ногу соседа за убийство лошади
В Анжеро-Судженске фермер сломал ногу соседу после драки их лошадей. Кобыла фермера скончалась из-за удара соседского жеребца.
В июне 2018 года в полицию обратился 55 летний местные житель и заявил, что его избил сосед. В результате он получил перелом ноги и синяки. Как оказалось, оба участника конфликта оказались фермерами, живущими по соседству.
– Между соседями произошел конфликт из-за того, что жеребец из хозяйства потерпевшего ударил кобылу соседа, и та погибла. 51-летний фермер стал требовать от соседа возмещения убытков, а после отказа причинил телесные повреждения битой, – рассказали в областном управлении МВД.
В отношении 51-летнего мстителя было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит пять лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU