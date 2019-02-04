«Лицо в инее»: В Кемерове заметили иностранного путешественника на велосипеде

СЕГОДНЯ 18:44 2019-02-04T19:00:32+03:00

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В понедельник вечером в Кемерове заметили иностранного туриста, который на велосипеде добирается до Байкала. Молодого человека сняли на видео.

По словам очевидцев, около 18 часов иностранец проезжал в Кемерове по улице Тухачевского. На кадрах, которые были опубликованы в соцсети, видно, как турист довольно быстро идет по обочине дороги, крутя педали.

«Тоже сегодня обгоняли его на Тухачевского. У него лицо все в инее ! Так жалко его стало!!!», – написала Олеся Маликова.

Сейчас пользователи соцсети бурно обсуждаю путешественника. Комментаторы разделись на тех, кто считает авантюриста сумасшедшим и тех, что завидуют его храбрости и выносливости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/690003" frameborder="0"></iframe> Иностранный турист едет на велосипеде по Кемерову.

Напомним, что иностранного велосипедиста в субботу заметили на трассе в районе Белово. По его словам, он направляется на Байкал. Ранее его встречали рядом с Барнаулом.

ИСТОЧНИК KP.RU