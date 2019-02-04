«Лицо в инее»: В Кемерове заметили иностранного путешественника на велосипеде
В понедельник вечером в Кемерове заметили иностранного туриста, который на велосипеде добирается до Байкала. Молодого человека сняли на видео.
По словам очевидцев, около 18 часов иностранец проезжал в Кемерове по улице Тухачевского. На кадрах, которые были опубликованы в соцсети, видно, как турист довольно быстро идет по обочине дороги, крутя педали.
«Тоже сегодня обгоняли его на Тухачевского. У него лицо все в инее ! Так жалко его стало!!!», – написала Олеся Маликова.
Сейчас пользователи соцсети бурно обсуждаю путешественника. Комментаторы разделись на тех, кто считает авантюриста сумасшедшим и тех, что завидуют его храбрости и выносливости.
Иностранный турист едет на велосипеде по Кемерову.
Напомним, что иностранного велосипедиста в субботу заметили на трассе в районе Белово. По его словам, он направляется на Байкал. Ранее его встречали рядом с Барнаулом.
ИСТОЧНИК KP.RU