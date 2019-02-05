2019-02-05T03:27:47+03:00
Происшествия

В Новокузнецке мужчина устроил представление, чтобы украсть алкоголь

План сообщников разгадал сотрудник магазина
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке двое мужчин попытались украсть из магазина алкоголь. Один из сообщников разбил возле кассы бутылку, чтобы отвлечь сотрудников.

Вечером экипаж Росгвардии получил сигнал «тревога» из сетевого магазина на улице Транспортная в Новокузнецке. На место незамедлительно приехала группа задержания. Бойцов встретил сотрудник службы безопасности супермаркета. Мужчина рассказал, что двое мужчин собирались украсть из магазина дорогой алкоголь стоимостью 9000 рублей. Раскрыть их замысел сотруднику помогла запись с камер видеонаблюдения.

– На кадрах видно, как один из клиентов разбивает стеклянную тару в кассовой зоне магазина. На шум отреагировал персонал магазина. В этот момент второй злоумышленник спрятал в сумку восемь бутылок алкоголя и попытался покинуть торговую организацию с неоплаченным товаром, – рассказали в Росгвардии.

Стражи порядка задержали 30-летнего мужчину, который пытался вынести бутылки, и его 35 летнего сообщника. Последний уже был судим за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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