В Таштаголе девушка взломала торговый центр отверткой

СЕГОДНЯ 04:01 2019-02-05T04:01:43+03:00

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В Таштаголе 21-летняя девушка взломала торговый центр при помощи отвертки и молотка. Они хотела проникнуть в магазин электроники.

Ночью на пульт охраны Росгвардии в Таштаголе поступил сигнал тревоги из торгового центра. На одном из окон ТЦ сработала сигнализация. На место прибыл экипаж вневедомственной охраны. Бойцы обнаружили окно открытым, а через него заметили внутри прятавшуюся девушку. Бойцы задержали нарушительницу, который оказалась 21-летняя ранее судимая местная жительница. Его передали полицейским.

– По предварительным данным, местная жительница воспользовалась отверткой и молотком, чтобы проникнуть в торговую организацию. Предполагается, что целью злоумышленницы был магазин электроники на первом этаже здания, – рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Задержанная призналась, что не ожидала быстрого появления стражей правопорядка. Поэтому они ей ничего не оставалась, как спрятаться внутри.

ИСТОЧНИК KP.RU