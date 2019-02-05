В Кузбассе на дороге загорелся грузовик

СЕГОДНЯ 05:35 2019-02-05T05:42:59+03:00

В Сети появилось видео с места ЧП

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На дороге в Белове загорелся грузовик с прицепом. До приезда пожарных очевидцы пытались сбить пламя снегом.

Сообщение о возгорании грузовика Mercedes-Benz с прицепом на улице 2-я Рабочая в Белове поступило в МЧС в 19.50. На место выехала пожарная машина с пятью спасателями. Спустя пять минут возгорание ликвидировали

– На момент прибытия первого подразделения горело переднее левое колесо прицепа спереди. В результате пожара пострадало только колесо. Предварительная причина возгорания – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, — рассказали в областном управлении МЧС.

В этот же вечер в соцсети появились кадры пожара. На них видно, как неравнодушные очевидцы питаются сбить пламя при помощи снега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/690045" frameborder="0"></iframe> В Белове загорелась фура.

ИСТОЧНИК KP.RU