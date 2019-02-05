В Кузбассе на дороге загорелся грузовик
На дороге в Белове загорелся грузовик с прицепом. До приезда пожарных очевидцы пытались сбить пламя снегом.
Сообщение о возгорании грузовика Mercedes-Benz с прицепом на улице 2-я Рабочая в Белове поступило в МЧС в 19.50. На место выехала пожарная машина с пятью спасателями. Спустя пять минут возгорание ликвидировали
– На момент прибытия первого подразделения горело переднее левое колесо прицепа спереди. В результате пожара пострадало только колесо. Предварительная причина возгорания – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, — рассказали в областном управлении МЧС.
В этот же вечер в соцсети появились кадры пожара. На них видно, как неравнодушные очевидцы питаются сбить пламя при помощи снега.
В Белове загорелась фура.
ИСТОЧНИК KP.RU