Сергей Цивилев потребовал снести опасный долгострой в кратчайшие сроки
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обсудил тему опасного недостроя с главами муниципалитетов. На аппаратном совещании глава региона потребовал демонтировать строения, которые не подлежат восстановлению.
В Кузбассе созданы комиссии, которые обследуют объекты недвижимого имущества и готовят заключения о состоянии их конструкций. Ранее губернатор потребовал привести все неиспользуемые строения в соответствие с региональными строительными нормативами.
В частности, в областном центре комиссия выявила 58 таких объектов. По словам Ильи Середюка, 17 из них находятся в муниципальной собственности, пять – в федеральной, остальные – в частной. Некоторые объекты из данного перечня уже демонтированы.
В Новокузнецке в перечне объектов незавершенного строительства числятся 73 сооружения. В этот список также входят долгострои, которые остались после банкротства компании «Южкузбасстрой». Демонтировать их будут по суду. Уже есть решение на снос объекта по улице Зыряновской, 44.
- Объект, который подлежит демонтажу, должен быть разобран в кратчайшие сроки. Пока демонтаж не произведен, все объекты должны находиться под охраной для безопасности людей, прежде всего наших детей, – подытожил тему Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU