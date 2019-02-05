2019-02-05T05:54:55+03:00
Общество

Сергей Цивилев потребовал снести опасный долгострой в кратчайшие сроки

Такое распоряжение он дал на аппаратном совещании
Екатерина БОРМОТОВА
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Сергей Цивилев потребовал снести опасный долгострой в кратчайшие срокиСергей Цивилев потребовал снести опасный долгострой в кратчайшие сроки
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обсудил тему опасного недостроя с главами муниципалитетов. На аппаратном совещании глава региона потребовал демонтировать строения, которые не подлежат восстановлению.

В Кузбассе созданы комиссии, которые обследуют объекты недвижимого имущества и готовят заключения о состоянии их конструкций. Ранее губернатор потребовал привести все неиспользуемые строения в соответствие с региональными строительными нормативами.

В частности, в областном центре комиссия выявила 58 таких объектов. По словам Ильи Середюка, 17 из них находятся в муниципальной собственности, пять – в федеральной, остальные – в частной. Некоторые объекты из данного перечня уже демонтированы.

В Новокузнецке в перечне объектов незавершенного строительства числятся 73 сооружения. В этот список также входят долгострои, которые остались после банкротства компании «Южкузбасстрой». Демонтировать их будут по суду. Уже есть решение на снос объекта по улице Зыряновской, 44.

- Объект, который подлежит демонтажу, должен быть разобран в кратчайшие сроки. Пока демонтаж не произведен, все объекты должны находиться под охраной для безопасности людей, прежде всего наших детей, – подытожил тему Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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