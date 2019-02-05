2019-02-05T06:45:36+03:00
Происшествия

В Кузбассе столкнулись бензовоз и грузовой состав

ДТП произошло 4 февраля
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе столкнулись бензовоз и грузовой состав. Фото: РЕН-ТВ.В Кузбассе столкнулись бензовоз и грузовой состав. Фото: РЕН-ТВ.
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Накануне днем, 4 февраля, в Кузбассе столкнулись бензовоз и грузовой состав. Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге в городе Березовском.

Как сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции, бензовоз, перевозивший солярку, двигался по автодороге, ведущей к обогатительной фабрике. На железнодорожных путях он столкнулся с грузовым составом, который двигался по тупиковой ветке. К слову, в момент дорожно-транспортного происшествия вагоны состава были пустыми.

- В результате ДТП никто не пострадал, но была повреждена цистерна, - рассказали о подробностях случившегося в ведомстве. – Из-за этого произошел разлив топлива.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, которое должно установить все обстоятельства, приведшие к ДТП, а также степень вины каждого водителя. Последствия ДТП устраняются.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что железнодорожные переезды являются местом повышенной опасности. И в зимних условиях необходимо особенно ответственно подходить к соблюдению правил на железнодорожных переездах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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