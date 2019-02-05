2019-02-05T07:11:05+03:00
Происшествия

Семь детей и восемь взрослых спаслись из горящей 11-этажки в Новокузнецке

На девятом этаже загорелся мусор
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
На лестничной клетке загорелся мусорНа лестничной клетке загорелся мусорФото: Дарья МИТРОФАНОВА
Изменить размер текста:

В Новокузнецке вечером 4 февраля загорелся 11-этажный жилой дом. Из задымленного подъезда спаслись семь детей и восемь взрослых.

ЧП произошло на улице Тореза. Сигнал о пожаре в многоквартирном доме поступил в оперативные службы в 17.13.

– На момент прибытия первого подразделения наблюдалось небольшое задымление в первом подъезде. Самостоятельно по лестницам эвакуировались 15 человек, семь из которых – дети, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В результате на лестничной клетке на девятом этаже сгорел мусор, и обгорела стена. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Происшествие было ликвидировано в 17.27. На месте работали восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе столкнулись бензовоз и грузовой состав
Сергей Цивилев потребовал снести опасный долгострой в кратчайшие сроки
В Кузбассе на дороге загорелся грузовик
Волонтеры рассказали кемеровчанам о симптомах рака
В Таштаголе девушка взломала торговый центр отверткой
В Новокузнецке мужчина устроил представление, чтобы украсть алкоголь
В Кузбассе начал действовать «пивной закон»
«Лицо в инее»: В Кемерове заметили иностранного путешественника на велосипеде
Отомстил: Кузбасский фермер сломал ногу соседа за убийство лошади
Алексея Синицына переизбрали секретарем кузбасского отделения «Единой России»
В Кузбассе в лесу нашли тело женщины
В Мариинске 19 сирот получили квартиры после вмешательства прокуроры
В Кемерове директор фирмы раздавала займы, но не платила работникам
Из-за перегородившего дорогу поезда кемеровчане опоздали на работу
В Кемерове грабители нападали на горожан на безлюдных улицах
Сергей Цивилев оценил симфонический оркестр Кузбасса
В Кузбассе могут пройти зимние игры «Дети Азии»
Тепла не ждите: В Кузбассе ожидается до -45 градусов
Россельхозбанк профинансировал инвестпроект по производству баранины на Ставрополье
В Кузбассе женщина пыталась убить любовника за фото в соцсетях
Пенсионерка из Белова купила банку меда за 79 тысяч рублей
В Кузбассе годовалая девочка из-за медсестры упала и пробила голову
129 пожаров случилось в Кузбассе за неделю
Попавшая в беду кемеровчанка докричалась до соседей
В Кузбассе 48 человек получили обморожения на выходных
Новокузнечанка продала автомобиль и попала под суд