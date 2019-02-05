Семь детей и восемь взрослых спаслись из горящей 11-этажки в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 07:11 2019-02-05T07:11:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке вечером 4 февраля загорелся 11-этажный жилой дом. Из задымленного подъезда спаслись семь детей и восемь взрослых.

ЧП произошло на улице Тореза. Сигнал о пожаре в многоквартирном доме поступил в оперативные службы в 17.13.

– На момент прибытия первого подразделения наблюдалось небольшое задымление в первом подъезде. Самостоятельно по лестницам эвакуировались 15 человек, семь из которых – дети, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В результате на лестничной клетке на девятом этаже сгорел мусор, и обгорела стена. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Происшествие было ликвидировано в 17.27. На месте работали восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU