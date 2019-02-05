В Кузбассе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10 процентов
В Кузбассе продолжился рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Эпидемический порог по региону превышен на 74,2 процента.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с 28 января по 3 февраля за помощью к врачам обратились 27 952 человека, что на 2 647 человек больше, чем на предыдущей неделе. Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10 процентов.
Отмечается, что заболеваемость ОРВИ в Кемеровской области выше эпидемического порога на 74,2 процента. Причем превышение зафиксировано во всех группах населения.
- За неделю по клиническим признакам зарегистрировано 354 случая гриппа, - отметили в ведомстве.
Как ранее писала «Комсомольская правда», Кемерово попал на вторую строчку среди российских городов по уровню превышения эпидемического порога.
ИСТОЧНИК KP.RU