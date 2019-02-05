В Кузбассе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10 процентов

СЕГОДНЯ 07:51 2019-02-05T07:51:16+03:00

В Кузбассе заболело на 2 647 человек больше, чем на предыдущей неделе

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В Кузбассе продолжился рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Эпидемический порог по региону превышен на 74,2 процента.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с 28 января по 3 февраля за помощью к врачам обратились 27 952 человека, что на 2 647 человек больше, чем на предыдущей неделе. Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10 процентов.

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ в Кемеровской области выше эпидемического порога на 74,2 процента. Причем превышение зафиксировано во всех группах населения.

- За неделю по клиническим признакам зарегистрировано 354 случая гриппа, - отметили в ведомстве.

Как ранее писала «Комсомольская правда», Кемерово попал на вторую строчку среди российских городов по уровню превышения эпидемического порога.

ИСТОЧНИК KP.RU