31 января состоялось заседание Наблюдательного совета Россельхозбанка

СЕГОДНЯ 08:31 2019-02-05T08:31:47+03:00

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Как отметил глава Минсельхоза, Россельхозбанк выполняет поставленные задачи в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства до 2020 года, способствуя поступательному росту агропромышленного комплекса.

- В 2018 году объем вложений Россельхозбанка в АПК достиг рекордного показателя в 1,2 триллиона рублей, увеличившись на 6 процентов по сравнению с 2017 годом. Банк нарастил кредитование сезонных работ более чем на 20 процентов, почти на 11 процентов возросли выдачи долгосрочных кредитов в АПК, - заявил Дмитрий Патрушев.

РСХБ является ключевым участником механизма льготного кредитования АПК, обеспечивая основной объем выдач по данной программе. Кроме того, банк занимает лидирующие позиции на рынке кредитования сезонных работ. Министр подчеркнул, что в текущем году ожидает от Россельхозбанка дальнейшего устойчивого роста и активного участия в поддержке отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU