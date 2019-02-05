В Новокузнецке ночью полыхала «девятка»

СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-05T09:02:35+03:00

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В Новокузнецке в ночь на 5 февраля загорелся легковой автомобиль ВАЗ-2109. В результате у «девятки» сгорел салон и моторный отсек.

Инцидент произошел на улице Куйбышева. В 03.41 в оперативные службы города поступил сигнал о возгорании в частном легковом автомобиле.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль объят пламенем. В результате выгорели моторный отсек и салон автомобиля. Предварительная причина – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Отметим, что накануне вечером по той же причине на дороге в Белове полыхал грузовик. Инцидент попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU