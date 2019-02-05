В Новокузнецке ночью полыхала «девятка»
В Новокузнецке в ночь на 5 февраля загорелся легковой автомобиль ВАЗ-2109. В результате у «девятки» сгорел салон и моторный отсек.
Инцидент произошел на улице Куйбышева. В 03.41 в оперативные службы города поступил сигнал о возгорании в частном легковом автомобиле.
- На момент прибытия первого подразделения автомобиль объят пламенем. В результате выгорели моторный отсек и салон автомобиля. Предварительная причина – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Отметим, что накануне вечером по той же причине на дороге в Белове полыхал грузовик. Инцидент попал на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU