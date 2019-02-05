2019-02-05T09:22:12+03:00
Общество

В Новокузнецке оштрафовали молодую проститутку

Для оказания интим-услуг девушка сняла квартиру и приобрела телефон
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке полицейские пресекли деятельность 21-летней горожанки, которая предоставляла интим-услуги за деньги. За свою «работу» девушка заплатит две тысячи штрафа.

В прокуратуру Куйбышевского района обратился новокузнечанин, который сообщил, что нашел в интернете анкету женщины, которая оказывает интимные услуги. Материалы из прокуратуры были переданы в полицию. Стражи порядка провели проверку, в ходе которой установили личность женщины, которая разместила данную анкету в Сети. Оказалось, что 21-летняя новокузнечанка арендовала квартиру и приобрела специальный телефон, чтобы общаться с клиентами.

В отношении девушки был составлен административный протокол – за правонарушение ей предстоит заплатить штраф в две тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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