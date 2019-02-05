В кузбасском городе детей подвергали вредному излучению
В Мариинске закрыли кабинет информационных технологий в Центре дополнительного образования детей. Здесь уровень излучения от компьютеров превышал норму в два раза.
Управление Роспотребнадзора выявило нарушения при эксплуатации компьютеров в кабинете информационных технологий центра допобразования. Здесь уровни напряженности электрического поля на компьютерных рабочих местах превышают допустимую норму в два и более раз, что создает угрозу здоровью обучающихся и работников учреждения, рассказали в УФССП по Кемеровской области.
В отношении руководства центра был составлен административный протокол, рассмотрев который, суд постановил закрыть кабинет на 90 суток. Судебные приставы опечатали компьютеры.
ИСТОЧНИК KP.RU