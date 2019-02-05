2019-02-05T10:09:26+03:00
Общество

В кузбасском городе детей подвергали вредному излучению

Екатерина БОРМОТОВА
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Дети остались без кабинета информационных технологий на три месяцаДети остались без кабинета информационных технологий на три месяца
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В Мариинске закрыли кабинет информационных технологий в Центре дополнительного образования детей. Здесь уровень излучения от компьютеров превышал норму в два раза.

Управление Роспотребнадзора выявило нарушения при эксплуатации компьютеров в кабинете информационных технологий центра допобразования. Здесь уровни напряженности электрического поля на компьютерных рабочих местах превышают допустимую норму в два и более раз, что создает угрозу здоровью обучающихся и работников учреждения, рассказали в УФССП по Кемеровской области.

В отношении руководства центра был составлен административный протокол, рассмотрев который, суд постановил закрыть кабинет на 90 суток. Судебные приставы опечатали компьютеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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