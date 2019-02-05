2019-02-05T11:15:23+03:00
Происшествия

Кемерованин пришел мириться с бывшей сожительницей с ножом

Вместо примирения он пырнул женщину в грудь и едва не задушил
Екатерина БОРМОТОВА
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Желание кемеровчанина помириться с бывшей сожительницей едва не закончилось трагедией. Мужчина ударил женщину в грудь ножом и душил до потери сознания.

По версии следствия, 41-летний житель областного центра пришел в подъезд дома, где проживала его бывшая сожительница. Заметив женщину, он проследовал за ней в квартиру и приставил нож к горлу. Мужчина потребовал, чтобы кемеровчанка вернулась к нему – выхода у последней не было, и женщина сделала вид, что готова на мировую.

Однако вскоре мужчина решил удостовериться, что у нее нет другого кавалера и потребовал пароль от мобильного. Женщина отказалась сообщить код, за что получила удар ножом в грудь. После этого мужчина стал ее душить. Решив, что возлюбленная мертва, кемеровчанин снял с нее украшения и сбежал. Через некоторое время женщина очнулась и позвала на помощь. Врачи смогли сохранить ей жизнь.

Следователям задержанный пояснил, что женщина отказалась с ним жить из-за наркотиков. В отношении него было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. На время следствия мужчину заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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