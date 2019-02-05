2019-02-05T12:09:21+03:00
Общество

Следователи проверяют сообщения о невыплате зарплаты кузбасским горнякам

Рабочие не видели денег три месяца
Екатерина БОРМОТОВА
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Кузбасский следком опросит руководство угольного разреза, которое якобы не платило горнякам зарплатуКузбасский следком опросит руководство угольного разреза, которое якобы не платило горнякам зарплату
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В Кузбассе следователи проверяют сообщения о невыплате заработной платы сотрудникам угольного разреза. Горнякам не платили в течение трех месяцев.

Следственные органы в ходе мониторинга СМИ выявили сообщения, что руководство кузбасского угольного разреза «Ровер» на протяжении трех месяцев не платит сотрудникам заработную плату. Была организована доследственная проверка.

- В рамках проверки будет установлен период, на протяжении которого рабочие не получали заработную плату, точное число сотрудников, перед которыми образовалась задолженность, изучена финансовая документация. Будет установлено, имелись ли на счетах организации денежные средства и на какие цели они расходовались, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Также следователи опросят работников и руководство предприятия. Ход проверки взят на контроль руководства СУ СК Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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