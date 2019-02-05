2019-02-05T13:37:11+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк вошел в пятерку лидеров по организации размещений облигаций

По данным информационного агентства Cbonds
Яков КРЫМСКИЙ
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По итогам 2018 года АО «Россельхозбанк» вошел в пятерку лидеров рэнкинга по организации размещений облигаций российских эмитентов. Банк также занял пятое место в списке андеррайтеров рыночных выпусков облигаций и среди организаторов корпоративных облигаций.

В 2018 году АО «Россельхозбанк» привлек на публичном рынке долгового капитала для клиентов средства в объеме 122,631 миллиарда рублей, осуществив 22 сделки для крупнейших российских корпораций и финансовых институтов.

- В 2019 году мы планируем продолжить наращивать свое присутствие на рынке долгового капитала, - отметил Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Левин.

«Рэнкинг организаторов и андеррайтеров облигаций России» составляется Cbonds ежегодно и является индикатором активности российского инвестиционно-банковского сектора на рынке облигаций. Всего в рейтинг 2018 года вошел 41 организатор, разместивший 489 выпусков на общую сумму 1,54 триллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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