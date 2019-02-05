2019-02-05T12:57:13+03:00
Общество

Сергей Цивилев пообещал поддержать пять победителей регионального Стартап тура

Девятый сезон всероссийского Open Innovations Startup Tour стартовал в Кемерове
Екатерина БОРМОТОВА
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Сергей Цивилев предложил будущей пятерке победителей регионального этапа всероссийского Стартап Тура реализовать свои проекты в КузбассеСергей Цивилев предложил будущей пятерке победителей регионального этапа всероссийского Стартап Тура реализовать свои проекты в Кузбассе
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В Кемерове стартовал девятый сезон всероссийского Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион». В первый день мероприятие посетили больше 200 человек.

Стартап тур проходит на площадке Кузбасского технопарка. На конкурс поступило 85 заявок, в том числе из Томской и Новосибирской областей, Татарстана и Москвы. В полуфинал вышли 32 проекта, 27 из которых – из Кузбасса.

По итогам регионального этапа в Кемерово губернатор пообещал поддержку пяти победителям.

- Мы дадим возможность победителям реализовать проекты в Кузбассе и всячески поддержим их. Самый действенный способ, чтобы расширить количество участников в подобных конкурсах – это быстрое их внедрение в экономику. Чтобы все могли увидеть серьезный экономический результат, и как это повлияло на дальнейшую жизнь ребят. Когда у нас будут первые настоящие победы, тогда появится еще больше людей, которые захотят повторить их успех, - отметил Сергей Цивилев.

В 2019 году Open Innovations Startup Tour посетит Кемерово, Омск, Ставрополь, Якутск, Тольятти, Набережные Челны, Липецк, Челябинск, Санкт-Петербург, Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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