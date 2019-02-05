375 кузбасских школьников и студентов напишут итоговое сочинение

СЕГОДНЯ 13:55 2019-02-05T14:00:53+03:00

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В Кузбассе 6 февраля будет дополнительный день для сдачи итогового сочинения (изложения). Его напишут 375 школьников и студентов.

Экзамен пройдет в 121 школе в 26 муниципалитетах Кемеровской области. Дополнительный день дан для тех, кто 5 декабря 2018 года получил «незачет», не явился на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам, а также не успел завершить работу по уважительным причинам.

Сочинение (изложение) предстоит написать 375 кузбассовцам. Среди них 301 выпускник 11 класса текущего учебного года, один выпускник прошлых лет, 73 студента техникумов и колледжей.

Работу ребят будет оценивать школьная или муниципальная комиссия, которая состоит из учителей русского языка и литературы. Члены комиссии будут учитывать соответствие теме, аргументацию, привлечение литературного материала, композицию и логику рассуждения, качество письменной речи, грамотность. Результаты станут известны 19 февраля.

Напомним, что итоговое сочинение (изложение) является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации.

ИСТОЧНИК KP.RU