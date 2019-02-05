2019-02-05T14:00:53+03:00
Общество

375 кузбасских школьников и студентов напишут итоговое сочинение

Экзамен пройдет в 121 школе региона 6 февраля
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Среди участников - 301 выпускник 11 класса текущего учебного года Фото: Администрация Кемеровской областиСреди участников - 301 выпускник 11 класса текущего учебного года Фото: Администрация Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Кузбассе 6 февраля будет дополнительный день для сдачи итогового сочинения (изложения). Его напишут 375 школьников и студентов.

Экзамен пройдет в 121 школе в 26 муниципалитетах Кемеровской области. Дополнительный день дан для тех, кто 5 декабря 2018 года получил «незачет», не явился на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам, а также не успел завершить работу по уважительным причинам.

Сочинение (изложение) предстоит написать 375 кузбассовцам. Среди них 301 выпускник 11 класса текущего учебного года, один выпускник прошлых лет, 73 студента техникумов и колледжей.

Работу ребят будет оценивать школьная или муниципальная комиссия, которая состоит из учителей русского языка и литературы. Члены комиссии будут учитывать соответствие теме, аргументацию, привлечение литературного материала, композицию и логику рассуждения, качество письменной речи, грамотность. Результаты станут известны 19 февраля.

Напомним, что итоговое сочинение (изложение) является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россельхозбанк вошел в пятерку лидеров по организации размещений облигаций
Сергей Цивилев пообещал поддержать пять победителей регионального Стартап тура
Следователи проверяют сообщения о невыплате зарплаты кузбасским горнякам
100-тысячный штраф заплатит кемеровский предприниматель за незаконную продажу алкоголя
Кемерованин пришел мириться с бывшей сожительницей с ножом
В кузбасском городе детей подвергали вредному излучению
263 школы и 37 детских садов закрыли на карантин в Кузбассе
В Новокузнецке оштрафовали молодую проститутку
В Новокузнецке ночью полыхала «девятка»
В кузбасском частном детском саду обнаружили радон
31 января состоялось заседание Наблюдательного совета Россельхозбанка
В Кузбассе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10 процентов
Семь детей и восемь взрослых спаслись из горящей 11-этажки в Новокузнецке
В Кузбассе столкнулись бензовоз и грузовой состав
Сергей Цивилев потребовал снести опасный долгострой в кратчайшие сроки
В Кузбассе на дороге загорелся грузовик
Волонтеры рассказали кемеровчанам о симптомах рака
В Таштаголе девушка взломала торговый центр отверткой
В Новокузнецке мужчина устроил представление, чтобы украсть алкоголь